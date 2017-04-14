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FETÖ'nün medya yapılanması için iddianame

FETÖ'nün medya yapılanmasında 16 kişi için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Güncel / 14 Nisan 2017 Cuma 13:09
FETÖ'nün medya yapılanması için iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 16 şüphelinin 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs etme'', ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ekrem DumanlıAhmet AltanNazlı IlıcakMehmet Altan


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