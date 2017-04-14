Alınan bilgiye göre, 10 Nisan akşamı Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana gelen olayda kocası Arap B. cezaevine girince 3 çocuğunu bırakarak evi terk eden Senem B. ve yine 1 yıl önce evini terk eden akrabaları Zeliha Sevgilibaş’ı (21) namus meselesi yüzünden darp ve pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Senem B.’nin kayınbabası Hikmet B., oğulları Davut, Ayhan, Savaş ile torunları Doğan ve O.B. tutuklandı.



Tutuklanan zanlıların emniyetteki sorgusunda suçu birbirlerinin üzerine attığı öğrenildi. Şüphelilerden Doğan B. olay yerinde polise kadınları kendisinin vurduğunu söylerken, emniyetteki sorgusunda cinayeti dedesi Hikmet B.’nin işlediğini ileri sürdü. Doğan B.’nin "Her şeyi dedem planladı. Yengemin ve halamın kızının fuhuş yaptığını öğrenince eve geldi, babamı ve kardeşlerini toplayarak kızların evine gideceklerini, onları öldüreceklerini söyledi.



Daha sonra da hep beraber eve gidip kadınları alıp Başak Mahallesi’ne getirdik. Burada dedem kadınların kafasına pompalı tüfekle ateş edip öldürdü. Daha sonra bana tüfeği verip, ’Sen bu cinayeti üstlen, ben sana cezaevinde bakarım, senin yaşın küçük çok fazla ceza almazsın. Polis geldiğinde teslim olur, namusumu temizledim dersin’ dedi.







Ben de tüfeği alıp polis geldiğinde dedemin dediğini yaptım. Çok pişmanım, ben kimseyi öldürmedim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.



Dede Hikmet B.’nin ise kendisinin kimseyi öldürmediğini ve öldürmeye de azmettirmediğini, olayı duyunca Başak Mahallesi’ne gittiğini, bu sırada polisin geldiğini ve kendilerini gözaltına aldığını söylediği öğrenildi. Davut B. ve diğer kardeşlerinin de iki kadını Doğan B.’nin öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Zanlıların olaydan sonra alınan el svapları cinayeti çözecek. Kaynak : İHA