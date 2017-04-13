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İşte darbecilerle pazarlığın kanıtı!

SABAH gazetesi, Kılıçdaroğlu VIP salonunda beklerken, Koruma Müdürü Koray Aslan’ın ortadan kaybolduğu 9 dakikayı da aydınlattı. 23.19'da VIP salonundan ayrılan Aslan ve ekipteki 2 kişinin tankların bulunduğu nizamiyenin önüne gittikleri ortaya çıktı..

Güncel / 13 Nisan 2017 Perşembe 03:34
İşte darbecilerle pazarlığın kanıtı!

SABAH Özel İstihbarat Bölümü, daha önce 'Darbe olursa tankın önüne dikilirim' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü kaçış' görüntülerinin ardından kaçış diplomasisini de çözdü. Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinin, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nı işgal eden darbecilere ait VIP nizamiyesi önündeki tankların yanında görüntülendiği ortaya çıktı. Delil niteliğindeki havalimanı kamera kayıtlarına göre Kılıçdaroğlu'nu saat 23.19'da VIP dinlenme salonuna bırakan ve dokuza dakika boyunca ortadan kaybolan Koruma Müdürü Koray Aslan'ın bu süre zarfında tankların bulunduğu nizamiyeye gittiği görülüyor. O sırada Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan iki kişi daha tankların yanında görüntüleniyor. Kamera görüntülerine göre iki kişi saat tam 23.23'te darbecilere ait tankların yanında görülüyor. Ardından tanklar nizamiyenin önünden çekiliyor ve 23.27'de Koruma Müdürü Koray Aslan koşarak VIP'e girerken kameralara takılıyor. Hemen ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu havalimanından çıkış yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun çıkış anında ise kameralar saat 23.30'u gösteriyor.

ÇAKARLI ARAÇ DA ORADA

Görüntülerde darbecilerin yanında olan gizemli çakarlı aracın da tanklar ayrıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun ekibinin yanına geldiği ve korumalarla görüştüğü görüntülere yansıyor.

SIR 9 DAKİKA AYDINLANDI

Bu yeni görüntüler, darbe gecesi tankların Kılıçdaroğlu'na yol açtığının delili niteliğinde. Görüntüler, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürü Koray Aslan'ın neden 9 dakika boyunca ortadan kaybolduğunu izah ediyor. Bu süreçte Aslan'ın, koruma ekibinin tankları nizamiyenin önünden çekmek için yürüttüğü mekik diplomasisine öncülük ettiği anlaşılıyor..


1) KORUMA MÜDÜRÜ ASLAN, 23.19'DA VIP'TEN ÇIKIYOR..



2) ASLAN, KOŞARAK TANKLARA DOĞRU İLERLİYOR..



3) SAATLER 23.23'Ü GÖSTERİRKEN CHP HEYETİNDEN 2 KİŞİ TANKLARIN YANINDA GÖRÜLÜYOR. TANKLAR BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ÇEKİLİYOR..



4) MÜDÜR ASLAN, 23.27'DE HIZLA VIP SALONUNA DÖNÜYOR..



5) SAAT 23.30'DA KILIÇDAROĞLU ALANDAN AYRILIYOR..




Kaynak : Sabah

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