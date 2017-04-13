Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliğince, Hak-İş Konfederasyonunca bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hak-İş tarafından saat 17.00'de, Ankara Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Salonunda 'Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet' adlı bir etkinlik düzenleneceği kaydedildi.



Toplantı dolayısıyla vatandaşların mağdur olmaması için saat 15.00'ten, etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin (Gar Kavşağı ve Baruthane Kavşağı arası) araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.



Güzergahı kullanan vatandaşların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almaları gerektiği vurgulandı.



Kaynak : AA