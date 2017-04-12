USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Sanayi bölgesinde patlama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi'nde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasında patlama meydana geldi. Dumandan etkilenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından kimyasal alarm verildi.

3. Sayfa / 12 Nisan 2017 Çarşamba 09:23
Sanayi bölgesinde patlama
Video için tıklayın

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan özel sektöre ait bir tekstil fabrikasında, bu sabah saatlerinde kazanlardan birinde patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, bundan etkilendiği belirtilen 29 işçi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan diğer bazı fabrikalardaki işçiler ise olası bir olumsuzluğa karşı evlerine gönderildi.



Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay da Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Abban, 'Kazanın bir tanesinde kimyasal reaksiyon redeniyle aşırı ısınmadan dolayı patlama meydana gelmiş. Koku ve duman nedeniyle fabrika boşaltıldı' dedi. Fabrikada itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile dumanlar kontrol altına alındı.

Patlama sonrası havaya yayılan gaz nedeniyle Çerkezköy organize Sanayi Bölgesi'nde kırmızı alarm vermesine sebep oldu.

'BEBEĞİNİZİ EMZİRMEYİN' UYARISI

Bebekli çalışanlara yönelik “durum netleşene kadar bebeğinizi emzirmeyin” denildi.


Kimyasal MaddeOrganize Sanayi BölgesiKimyasal Uyarı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı