USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Murat Ülker referandum kararını açıkladı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker Anayasa değişikliği referandumuna az bir zaman kala oyunu açıkladı.

Güncel / 12 Nisan 2017 Çarşamba 00:00
Murat Ülker referandum kararını açıkladı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 16 Nisan'daki Anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kala kararını kişisel sosyal medya hesabından açıkladı.
Murat Ülker, bu kararını açıklarken İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar‏'ın 'evet' çağrısına da karşılık vermiş oldu.

MURAT ÜLKER'DEN 'EVET' MESAJI
Murat Ülker, '1 Nisan' tartışmasından tam sonra sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Bilindiği gibi Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi tepki çekmiş ancak işin aslı sonradan anlaşılmıştı. Murat Ülker ise konuya hemen açıklık getirip kendilerine 'kumpas' kurulduğunu belirterek reklamı yayından kaldırtmış ve reklam şirketi ile de yollarını ayırmıştı.

EVET MESAJI
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar‏'ın, Ülker grubunun ürettiği 'Evet yağ' kutusu ile 'Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?' notuna alıntılayarak cevap verdi.
Ünlü iş adamı mesajında, '1974'ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim.' diye yazdı.




Sosyal Medyaİşin AslıMurat ÜlkerReklam FilmiYıldız Holding


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı