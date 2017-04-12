Murat Ülker referandum kararını açıkladı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 16 Nisan'daki Anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kala kararını kişisel sosyal medya hesabından açıkladı.

Murat Ülker, bu kararını açıklarken İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar‏'ın 'evet' çağrısına da karşılık vermiş oldu.



MURAT ÜLKER'DEN 'EVET' MESAJI

Murat Ülker, '1 Nisan' tartışmasından tam sonra sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Bilindiği gibi Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi tepki çekmiş ancak işin aslı sonradan anlaşılmıştı. Murat Ülker ise konuya hemen açıklık getirip kendilerine 'kumpas' kurulduğunu belirterek reklamı yayından kaldırtmış ve reklam şirketi ile de yollarını ayırmıştı.



EVET MESAJI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar‏'ın, Ülker grubunun ürettiği 'Evet yağ' kutusu ile 'Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?' notuna alıntılayarak cevap verdi.

Ünlü iş adamı mesajında, '1974'ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim.' diye yazdı.









