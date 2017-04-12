Meral Akşener: Yüzde 54 'hayır' çıkacak

MHP Genel Başkan adayı Akşener, Fox TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.



Fox TV'de İsmil Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, elindeki anket sonuçlarını açıkladı.



'YÜZDE 54 HAYIR ÇIKACAK'



Akşener şöyle konuştu:



'Aşağı yukarı 54/46 şeklinde hayır çıkacak. Hayır çıkması durumunda Sayın Cumhurbaşkanımız milletle inatlaşmaz siyasi kumaşı buna müsait değil. Uzun süredir bu konu Türkiye'deki değerler üzerinden konuşuluyor. Bu seçimde bir parti seçimi olmadığı için vatandaş bir kulak çekme uyarısı yapacak bu seçimde. Sayın Cumhurbaşkanı'nı vatandaş seçti. Her ne kadar o şu an partili bir Cumhurbaşkanı gibi davransa da milletin talebi ile inatlaşmayacağına kesin eminim.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel