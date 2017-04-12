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İran'da sigara izmariti kanalizasyon patlattı

İran'ın başkenti Tahran'da bir delikten atılan izmarit patlamaya neden oldu.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 10:55
İran'da sigara izmariti kanalizasyon patlattı

İran'ın başkentinde patlama meydana geldi. Sigarasını içen ve izmaritini yerde bulunan deliğe atan adamın hiç beklemediği bir şey oldu.

KANALİZASYONDA PATLAMA

Olay gerçekleşmeden hemen önce bir adamın elinde bulunan taşı deliği kapatmak için döktüğü görülüyor.

Ardından gelen bir adam sigara izmaritini delikten atar atmaz patlama meydana geldi. Daha sonra bu deliğin kanalizasyona ait olduğu anlaşıldı. Şaşkınlığını gizleyemeyen adam olay yerinden koşar adımlarla uzaklaştı.







SigaraİranPatlama Anı


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