Erdoğan: 16 Nisan'da 15 Temmuz'un bedeli ödetilecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz' toplantısında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Bugüne kadar onların acısını azaltmak, milletimizin ve devletimizin kendilerine olan şükran borcunu ifa etmek için birçok düzenlemeyi uygulamaya koyduk. Şehit yakını ve gazilerimizin tam 45 ana başlık altına toplanmış hakları bulunuyor. Güncel ihtiyaçlar belirdikçe gazi ve şehitlerimizin taleplerine göre yeni çalışmaları, düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. İnşallah bu konuda her zaman sizlerin yanında olmaya, yükünüze omuz vermeye devam edeceğiz



Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak azdır, şehitlerimizin emanetlerini canımızdan bir parça olarak görüyoruz.



Büyük milletlerin imtihanı da çetin olur. Ciddi kararlar, büyük bedeller ödemeyi gerektirir. Biz, Anadolu'nun kapılarını açtığımız 1071'de, çok büyük bir karar verdik. Aynı şekilde 1453 yılında, İstanbul'u fethettiğimizde yine böyle bir karar verdik. Birileri, 1453 yılında İstanbul'u kaybetmenin acısını, yüzyıllardır unutamadı. Birileri, Balkanlar'a, Kuzey Afrika'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e damgamızı vurmamızın kızgınlığından bir türlü kurtulamadı. Asırlardır bu cennet toprakları kaybetmenin üzüntüsüyle yaşıyorlar. Bunun bedelini de milletimize ödetmek istiyorlar.



Bir tarafta iman, inanç, aşk var, öbür tarafta imansız olarak ellerindeki bütün o modern imkanlarla, F16'larla, tanklarla, silahlarla kendi vatandaşının üzerine yürüyenler vardı. Kim galip geldi F16'lara kul olanlar değil, Allah'a kul olanlar galip geldi. Pensilvanya'dan talimat alanlar değil, aklını kiraya verenler değil, Hakk'a kul olanlar galip geldi.



Tankların üzerine yürüyenler burada kendisi(Kılıçdaroğlu) nerede?



Bu ülkede Nene Hatunlar bitmez, Nene Hatunlar bitmediği sürece bu ülkeye Allah'ın izniyle kimse ket vuramaz.



16 Nisan'da 15 Temmuz'un bedeli ödetilecektir.



Referandum Kürt kardeşlerimin de sınavıdır. 20 ayda 10 binden fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir.



İdam kararı önüme gelirse ben onaylarım. Ama parlemantodan gelmezse yine 16 Nisan gibi bir referanduma daha gider, milletimiz karar verir.



Tüm terör örgütlerinin hedefi Türkiye'dir. Bunları kullananların hedefi de Türkiye'dir.



Bizler 30 yıl bu ülkede, bölücü terör örgütlerinin yanında bunları üzerimize salan odaklarla mücadele ediyoruz. 14 yıldır bizler Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak bu terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Esasında asıl kavgayı perde gerisindeki güçlerle veriyoruz. Almanya'da bu güçlerle mücadele ediliyor, Belçika'da, Hollanda'da, İsviçre'de, İsveç'te bunlarla mücadele ediliyor.



Sözüm ona birbiriyle çatışan, görünüşte birbirinin düşmanı olan bu örgütlerin hedeflerinin aynı olması tesadüf olabilir mi Her 3 terör örgütünün de (PKK, DAEŞ, FETÖ) namlusunu bize doğrultması sadece tevafuk mudur Elbette değil. Bu örgütlerin ismi, iddiaları farklı olsa da hedefleri Türkiye'dir, bu milletir. Bu hainleri üzerimize salanların hedefi Türkiye'den ve aziz milletimizden 1071, 1453'ün, 1915'in, 1923'ün hesabının sorulmasıdır. FETÖ denilen ihanet çetesinin saldırılarını bu süreçten ayrı görenler yanıldıklarını bilmelidirler.

Hainlerin aralarındaki yazışmalar, katil sürüsünün ihanetinin boyutunu göstermektedir.



Kılıçdaroğlu, Yenikapı meydanına niye geldin? Bir hafta sonra 'Yenikapı ruhu bitmiştir' dedin. Sen hiçbir zaman anlamadın ki o ruhu.



16 Nisan'da darbeci zihniyetle hesaplaşacağız. 27 Mayıs'la, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la, en önemlisi 15 Temmuz'la hesaplaşacağız.