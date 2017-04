Emre Kaya, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

Türk pop müziğin beğenilen seslerinden Emre Kaya, 15 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da vereceği konser ile hayranlarının karşısına çıkacak. Dijital mecralarda dinlenme listelerinde üst basamaklarda yer alan söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu Emre Kaya'nın konseri saat 18.30'da Trump Cadde'de başlayacak.



Hazırlıklar tamamlandı



Son single çalışması 'Aşk ile soludum' ile adından söz ettiren ünlü popçu, ücretsiz halk konserleriyle sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek. 2009 yılında 'Yılın En İyi Bestecisi', Altın Kelebek'te 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı', 2015'te ‘Yılın En İyi Bestecisi' ve ‘Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ve 2016 yılının 'En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödüllerinin ardından her yıl düzenlenen ‘Magazin Oscarları'nda da ikinci kez ‘Yılın Bestecisi' ödülünün sahibi olan Emre Kaya'nın konseri için tüm hazırlıklar tamamlandı.



Her konsere özel hazırlattığı kostümü ile de tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, konser için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Demir, canlı performansı ve güçlü orkestrasıyla sevenlerine müzik dolu dakikalar yaşatacak olan Emre Kaya'nın, sahne şovu ve geniş repertuvarı ile de her kesime hitap edeceğini dile getirdi. Kaynak : İHA