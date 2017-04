Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu

Gelişmiş demokrasilerde toplumun bütün kesimleri, bütün paydaşlarını, memleketin temel sorunlarına, konularına duyarlı olması ve ülkeyi yönetenlere gerekli önerilerde bulunması, uyarılarda bulunması o ülkenin sağlıklı bir şekilde yol almasına, doğru işlerin doğru zamanda yapılmasına vesile olur. İzmir'nin batısında,'ya açılan kapısı. Ama İzmir aynı zamanda Anadolunun bir özeti. Bu salonda Anadolunun her köşesinden, mubarek vatan toprağının her köşesinden kardeşlerimiz var. Bizi buralara getiren daha iyi bir gelecek, daha güzel bir dünya, daha kardeşçe. Refah içinde yaşayacağımız bir dünya. Asıl bizim mücadele etmemiz gereken konu da bu. Peki bir insan doğduğu, büyüdüğü, havasını teneffes ettiği bütün hatıralarının olduğu yeri bırakır gelir mi? Gelmez. Ama şartlar insanı mecbur tutar.Biz Türk toplumu,olarak tarihin hiçbir döneminde başka bir ülkenin esareti altına girmedik. O yüzden bayrağımıza, milletimize, ülkemize çok düşkünüz. Bu bizim özelliğimiz.'da yaşananları hatırlayın. Bakın orada bakanlarımızı, milletvekillerimizi durdurdular. Kampanya yapılmasını engellediler, atlarıyla itleriyle üzerlerine gittiler. Bizim vatandaşımız ne yaptı? İnadına gitti sandıkları doldurdu. Cevabını sandıkta verdi. onların hiçbir engeli gönüllerindeki bayrak,sevdasını yok edemedi korkutamadı. Bu kadar açık ve net.İzmir'e'nin 81 vilayetinden gelen vatandaşlarımız var. İzmir'deki Anadolu 1,5-2 sene içerisinde İzmirli oluyor. Kendini İzmir kimliğiyle özdeşleştiriyor. Bu çok önemli bir şey. İzmir aidiyeti gelişiyor. Tamam, memleketimizin farklı yer olması eyvallah. Ama İzmirlilik bilinci, İzmirlilik şuuru çok çabuk gelişiyor. Bazı illerde böyle değil. Almanya 'da da böyle değil, İsveç 'te böyle değil. Gidiyor 'Ben Kulu'luyum' diyor. O toplumda asimile olmamak için kimliğini muhafaza ediyor.'de bazı illerde bu olmuyor. Gittiği yerde memleketinin kimliğini özelliğini korumaya çalışıyor. Bulunduğu şehrin kendisini adeta yok edeceğini düşünüyor. İzmir'in farklı özelliği İzmir'e güç katıyor.Zeybek de, halay da, horon da bizimdir. Önemli olan bu farklılıkları birlikte kabul etmek, zenginlik olarak görmek ve buna göre yol almak. Ülkemizin ne kadar büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu yakından gördük. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, birlikteolacağız. Başkayok, başka vatanımız yok. Bu vatanda, bu bayrak altında güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu topraklar üzerinde hesabı kitabı olanlara asla fırsat vermeyeceğiz.'den Kars'a, Urfa'dan Sinop'a, Hakkari'den İzmir'e uzanan verimli topraklarıyla, zengin kaynaklarıyla önemli bir coğrafyadayız. Bu coğrafya tarihin her döneminde dinamik olmuştur. Biz kıtaları, medeniyetleri birbirine bağlıyouz. Bu zor bir iştir.En büyük gücümüz insan gücüdür. İnsan olmayan yerde hiçbir şey olmaz. 2008'den beri dünya bir kriz yaşıyor. Ve hala bu krizi atlatamadı bu dünya. Çünkü küresel sistemekonomiinsanı ihmal etti. İnsanı üretim aracı olarak gördü. İnsanı finansman aracı olarak gördü. Ve sonunda geldiğimiz nokta, daha fazla ekonomik sıkıntı, dünyanın değişik bölgelerinde daha fazla problem. Biz o yüz den ne dedik? 15 yıl önce dedik ki, 'insanı yücelt ki, devlet yücelsin, insanı yaşat ki, devlet yaşasın'. Bu 619 yıl üç kıtada hüküm süren Osmanlı'nın kuruluş prensibidir. Herşey insanla başlar, insanla biter. İnsanın olmadığı yerde hayat olmaz, ticaret olmaz, siyaset olmaz, dernekler de olmaz, vakıflar da olmaz, hiç bir şey olmaz.Ecdadımız bu toprağın her karış toprağını savunmuşsa, biz de'nin her köşesini kalkındırmak için mücadele ediyoruz. Güneydoğu'da, Doğu'da sorunlar yaşadık. Herkes dedi ki barışa çözüme bir fırsat verelim. Verildi mi, verildi. Ama bu fırsatı terör azdırmak için fırsata dönüştürenlerin bölgeyi ne hale getirenleri gördük. Yıktılar, yaktılar, çukurlar, hendekler kazdılar, insanları acımasızca katlettiler. Yetmedi, evlerinden yurtlarından göç etmek zorunda bıraktılar. Bunları yaşadık. Bölgeye en az 1 yıl içerisinde 5 sefer gittim. Gördüm, konuştum. O gün HDP diye bir parti 'Benpartisiyim, bölgecilik,yapmayacağım.'nin birliğini, beraberliğini savunacağım' dedi. İnsanlar ona inandı.de inandı, Kürtler de inandı. Çünkü'nin birliğinden bahsediyordu. Yeni bir ses, herkes heyecanlandı.Ama ne oldu? 8 Haziran'da bu partiyi yönetenlerin iradesi olmadığı gözüktü.açıklama yaptı. Çıktılar 'Bizim arkamızdavar' dediler. 'sizi tükürüğüyle boğar' dediler. Bütün illere gittim. Müthiş bir değişim, büyük bir değişim. İnsanların üzerinde tehdit, korku kalkmış. Sindirme kalkmış. Sokaklarda bölücü terör örgütüne elinde ayyıldızlı bayrak lanet okuyor. İşte gerçekbu. Bu bölge 15 Temmuz'da İzmir nasıl sokağa döküldüyse, meydanları nasıl doldurduysa Hakkari,da aynısını yaptı. Ortak ses; mesele memleket meselesi ise gerisi teferruat dedi.15 Temmuz'da İzmir çok büyük bir sağduyu gösterdi. 27 gün boyunca meydanları boş bırakmaması bir İzmir milletvekili olarak beni çok mutlu etti, gurur duydum. İzmir'le sizlerle bir kez daha iftihar ettim. Bu bayrağı devredeceğimiz gelecek kuşaklara borçlu olmamız lazım. Onlara güzel bir Türkiye bırakma hedefimiz var. Gün bir olma, beraber olma günü. Üç günümüz var. Halkoylaması yapacağız. Bu halkoylaması bir seçim değil. Bir kere bunun altını çizelim. Partiler seçime girmiyor, adaylar yok. Partilere oy vermeyeceğiz, kimseyi de seçmeyeceğiz. Karar vereceğimiz şey çok açık; Türkiye bir yol ayrımında. Türkiye 15 Temmuz'da çok büyük bir darbe ile karşı karşıya geldi. O gece sabaha kadar bunun her saniyesini dolu dolu yaşamış ve mücadelesini yapmış bir kardeşiniz olarak o gece Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bizatihi gördüm.15 Temmuz'da gözü dönmüş alçakların yapmaya çalıştıkları şey, demokrasiye son vermek, Meclis'i dağıtmak ve ülkeyi tekrar 30 yıl geriye götürmek. Ne uğruna? Kafalarını kiraya verdikleri orada oturan, Pensilvanya'da oturan adama, FETO'ya. Kimin yönettiği, kime hizmet ettiği bilinmeyen bir adama. Bilinen veya bilinmeyen. İnsanların üzerine bomba yağdırılıyordu. Uçakları kaldırın deyince 'EFendim yazılı izin gerekiyor' dedi. 'Ben sana sabaha yazılı izni gösteririm' dedim. Şimdi yazılı izin orada, bol bol hatırasını yazsın. Bu da bize bir şey gösteriyor. Bu sistemin arızasını.