USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

ABD ve Rusya anlaştı! Yeniden yürürlüğe giriyor!

ABD'nin Şayrat hava üssünü vurmasının ardından iptal edilen Rusya ile hava sahası anlaşmasının yeniden yürürlüğe gireceğini açıklandı.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 22:12
ABD ve Rusya anlaştı! Yeniden yürürlüğe giriyor!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'HAVA SAHASI ANLAŞMASI YENİDEN OLACAK'

Lavrov, ABD'li mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'deki Şayrat hava üssünü vurmasının ardından iptal edilen hava sahası anlaşmasının yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

'KİMYASAL SALDIRI DETAYLICA SORUŞTURULMALI'

Lavrov konuşmasında şunları söyledi:

'Uzun görüşmeler gerçekleştirdik. Önceki yönetimin bize bırakmış olduğu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Terörle mücadelede hiçbir ödün verilmemesi gerektiğini ifade ettik. Suriye'de yaşanan saldırı konu edildi Putin-Trump görüşmesinde. Çok detaylı bir soruşturması yapılması gerektiği fikrimizi ilettik. Sorumluların cezalandırılması, kimyasal silahların önlendirilmesinde Suriyehükümeti ve Birleşmiş Milletler ile beraber çalışılması gerektiğini ilettik. Tarafsız bir soruşturma yapılması gerektiğini ilettik. Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak. İsrail ve Filistin konusunda da tekrar çalışacağız.'

BM'de İngiltere ve Rusya fena kapıştı BM'de İngiltere ve Rusya fena kapıştı Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi! Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi! Rusya veto etti! Rusya veto etti! Rusya'dan kritik Esed açıklaması Rusya'dan kritik Esed açıklaması ABD'den çok sert mesaj: Bitirmeye hazırız! ABD'den çok sert mesaj: Bitirmeye hazırız! ABD ve Rusya anlaştı! Yeniden yürürlüğe giriyor! ABD ve Rusya anlaştı! Yeniden yürürlüğe giriyor! Flaş karar! Rusya’ya yaptırım olmayacak Flaş karar! Rusya’ya yaptırım olmayacak Yaşadıkları çaresizlikleri anlattılar Yaşadıkları çaresizlikleri anlattılar İran'dan ABD'ye tehdit İran'dan ABD'ye tehdit ABD: Rusya kimyasal saldırıdan haberdardı ABD: Rusya kimyasal saldırıdan haberdardı

Amerika Birleşik DevletleriBasın ToplantısıBirleşmiş MilletlerHava SahasıRex Tillerson


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı