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Patlamanın nedenini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulundu. Soylu, dışarıdan bir müdahale olmadığını tamir esnasında araçtan kaynaklanan bir nedenle patla meydana geldiğini söyledi. Soylu, patlama nedeniyle biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Güncel / 11 Nisan 2017 Salı 12:42
Patlamanın nedenini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tuzla'da katıldığı işadamları ile kahvaltı programında Diyarbakır'daki patlamaya dair bilgiler verdi. Patlamanın Çevik Kuvvet içersindeki bir binada meydana geldiğini söyleyen Bakan Soylu, dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığını patlamanın tamir esnasında bir araçtan kaynaklanan nedenden dolayı meydana geldiğini söyledi.

Soylu, patlama nedeniyle biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle: “Oradaki bir çevik kuvvet binası içerisindeki bir kademede, yani, araçların tamir bakımının yapıldığı bir kademede patlama meydana geldi. Dışarıdan bir müdahale var mı yok mu diye arkadaşlarımız bakıyorlardı. Şu anda dışarıdan bir müdahale olmadığı tamir esnasında araçtan kaynaklanan bir patlama olduğu belirlendi. Bir kişi en kaz altında AFAD yaşadığını söylüyor ve bir ağır yaralı var ve bir de hafif yaralı var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden muhafaza etsin. Orada Çevik kuvvet binasının içerisinde bir kademe demek ki oradaki tamir esnasında bunların bir kısmı da işçiydi yani o zırhlı aracın tamirini yapmaya çalışan işçilerden bir tanesiydi” dedi.

Kaynak : İHA

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