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Öğrenci servisi ve tırın çarpıştığı kazada öğrenciler tedavi altına alındı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yoğun sisin neden olduğu öğrenci servisi ve tırın çarpıştığı kazada kalbi duran bir öğrenci sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülürken, kazada yaralananlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

3. Sayfa / 11 Nisan 2017 Salı 10:38
Öğrenci servisi ve tırın çarpıştığı kazada öğrenciler tedavi altına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda taşımalı eğitime giden öğrencileri taşıyan 38 SP 235 plakalı öğrenci servisi ile 38 YN 654 plakalı tır, yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Çarpışma sonrasında öğrenci servisi yan yatarken, tır şarampole yuvarlandı.

Kazada bir öğrenci hayatını kaybederken, kalbi duran başka bir öğrencinin ise sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrasında hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Yetkililer kazada yaralanan öğrenciler ve sürücülerin ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını bildirdi. Kaynak : İHA

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