Hırsızlar döverek öldürdü

Kadıköy, Atatürk Caddesi’nde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Osman Karabulut, önceki akşam saat 18.00’de kameraları izlerken, sitenin karşısındaki emlakçıya hırsızların girdiğini fark etti. Karabulut hemen olaya müdahale etmek istedi ancak 4 hırsız, Karabulut’u öldüresiye dövdü. Daha sonra saldırganlardan biri havaya ateş açarak bir markete girdi, 3’ü kaçtı. Vatandaşlar markete giren hırsızı yakalayarak polise teslim etti.



BABASI CESEDİYLE KARŞILAŞTI



Sağlık ekibi kanlar içinde yatan Karabulut’a müdahale ederken akşam namazından dönen babası Mustafa Karabulut kalabalığın olduğu yere geldi. Müdahale edilen kişinin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan Karabulut başına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.

Markette yakalanan O.T.’nin (19) ardından Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro ekipleri kaçan aynı yaştaki C.D. ve M.M.A.’yı Maltepe’de yakaladı. A.Y.’nin ise arandığı bildirildi. Yakalanan kişilerin yaralama, uyuşturucu, hırsızlık, mala zarar verme suçlarından sabıkaları olduğu bildirildi.