'Her yıl 75 bin çocuk pasif içicilik yüzünden ölüyor'

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Seylan, dünyada yılda, 75 bini pasif içici çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin tütüne bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini söyledi.



Seylan, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün kullanımının önlenebilir bir sorun olduğunu vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütünün 2003'te başlayan çalışmalarla Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi hazırladığını anımsattı.



Sözleşmenin uygulanması için 2008'de, 6 temel ilkeyi içeren kriterler geliştirildiğini aktaran Seylan, 180 ülkenin imzaladığı sözleşmenin küresel açıdan önem taşıdığını belirtti.



'Türkiye, uygulamada başarılı'



Sözleşme kriterlerinin tütün kontrol alanında etkin politikalar geliştirmeyi amaçlayan ülkelere yol gösterici olduğunu belirten Seylan, '2004'te Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye, uygulama konusunda en başarılı ülke olarak adını duyurmuştur. Hem devlet hem de sivil toplum tarafından bu konuya çok önem verildi.' dedi.



Seylan, Türkiye'nin tütünle mücadelede dünya çapında başarıya imza attığını ifade ederek, şunları kaydetti:



'Sigarayla yapılan mücadeledeki başarıdan dolayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ödül takdim edildi. Bu mücadelenin başarılı olmasındaki etken de bilimsel temellerle, çok kararlılıkla ve Dünya Sağlık Örgütünün bütün ülkelere önerdiği yöntemlerle yapılıyor olmasında yatıyor. Dünya Sağlık Örgütünün tütünle mücadelede önerdiği 6 kriteri yasal olarak hayata geçirmiş, yasalarına geçirmiş tek ülke de Türkiye'dir.'



'Maliyeti büyük'



Sigaranın, akciğer kanseri olma riskini 22, kalp krizi riskini de 4 kata kadar artırdığını dile getiren Seylan, şöyle devam etti:



'Sigarada, içenin maruz kaldığı bir zehirlenmenin söz konusu olduğu gibi bir de yanında bulunanlara, etrafındakilere verdiği zarar var. Biz buna 'pasif içicilik' diyoruz. Size sadece şunu söyleyeyim, dünyada yılda 6 milyon kişi, tütüne bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor. Her yıl 75 bin çocuk pasif içicilikten, yani etrafında sigara içilmesi yüzünden ölüyor. Bunlar çok dramatik rakamlar. Ülkemizde de yılda 120 bin kişi sigara yüzünden yaşamını yitiriyor.'



Olayın bir başka tarafının da sigaranın maddi yönden getirdiği yükler olduğunu vurgulayan Seylan, 'Türkiye'nin ekonomisine gerek yurt dışına çıkan para anlamında gerekse yurt içindeki hem üretimin engellenmesi hem de sağlık ve diğer alanlardaki harcamalarla çok büyük maliyetlere neden olmaktadır.' şeklinde konuştu. Kaynak : AA