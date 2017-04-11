Erdoğan: Gavur topraklarında esir yaşayamam!

Erdoğan A Haber'deki gençlerle buluşmasında darbe girşiimi gecesi yaşadıklarını anlattı. Otel sahibi bir arkadaşının kendisini kaçırma teklifini ettiğini söyleyen Erdoğan o anları şöyle anlattı;



'Otel sahibi arkadaşımız, 'Benim hızlı bir yatım var. Buradan sizi yakın adalara götürebilirim.' gibi bana bir teklif de yaptı. Dedim ki 'Serkan, bak' dedim; 'benim vatan topraklarında ölmem varken, ben gidip gavur topraklarında, orada esir hayatı yaşayamam.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri salondaki gençlerden büyük alkış aldı.