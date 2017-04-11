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Erdoğan: Gavur topraklarında esir yaşayamam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referanduma sayılı günler kala Salih Nayman moderatörlüğünde ATV, A Haber, A News, A Haber Radyo ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladı.

Güncel / 11 Nisan 2017 Salı 22:26
Erdoğan: Gavur topraklarında esir yaşayamam!
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Erdoğan A Haber'deki gençlerle buluşmasında darbe girşiimi gecesi yaşadıklarını anlattı. Otel sahibi bir arkadaşının kendisini kaçırma teklifini ettiğini söyleyen Erdoğan o anları şöyle anlattı;

'Otel sahibi arkadaşımız, 'Benim hızlı bir yatım var. Buradan sizi yakın adalara götürebilirim.' gibi bana bir teklif de yaptı. Dedim ki 'Serkan, bak' dedim; 'benim vatan topraklarında ölmem varken, ben gidip gavur topraklarında, orada esir hayatı yaşayamam.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri salondaki gençlerden büyük alkış aldı. 

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