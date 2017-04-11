Bazı gazete ve televizyonlarda algı operasyonu

Türkiye'de her seçim öncesi aynı manzara yaşanır; bir kitle başka bir kitleyi cehaletle suçlar, doğru tercih yapacak iradeyi gösterememekle eleştirir, aşağılar.



HAYIRCILAR, 'NASIL OY KULLANIRIZ' KURSU VERMEYE BAŞLADI



16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi de aynı manzaralara şahit olduk. Evet diyenlerin ne kadar cahil, bilgisiz, eğitimsiz kitleler(!) olduklarını öne süren hayırcılar, referanduma sayılı günler kala EVET/HAYIR kursları vermeye başladı.



FATİH PORTAKAL, NEVŞİN MENGÜ TEK TEK ANLATTI



Halk TV canlı yayınlarında oy pusulasının neresine ne şekilde oy basılacağı uzun uzadıya anlatılırken, Sözcü gazetesi birinci sayfadan 'Mührü böyle bas' uyarısı yaptı. Dün akşamki ana haberde Fatih Portakal da aynı dersi verdi. Aynı akşam Nevşin Mengü'nün de CNN Türk'te 'oy nasıl kullanılır' dersi verdiğine şahit olunca haliyle aklımıza takıldı: Millete cahil diyenler, daha nasıl oy kullanacaklarını bilmiyor mu ki, öğretme gereği duyuyorsunuz...













