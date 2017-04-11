USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

ABD'de çifte bilet satılan yolcular zorla uçaktan çıkartıldı

United Hava Yolları'nın çifte bilet sattığı 4 yolcu, sonraki uçuş için ikna edilemeyince uçaktan polis nezaretinde zorla indirdi Uçaktan inmeyi kabul etmeyen yolculardan doktor olduğu öğrenilen şahsın, sosyal medyada yayınlanan, yerde sürüklenerek uçaktan çıkarıldığı görüntüler büyük tepki topladı.

Yaşam / 11 Nisan 2017 Salı 00:25
ABD'de çifte bilet satılan yolcular zorla uçaktan çıkartıldı
Video için tıklayın

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Hava Yolları'nın, “overbook” uygulaması kapsamında sattığı çifte biletli yolcuları, sonraki uçuş için ikna edilemeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirildi.

ABD'de havayolu şirketlerini bilet iptallerine karşı korumayı amaçlayan “overbook” satış uygulaması, O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda skandala dönüştü. United Hava Yolları'nın 3411 sefer sayılı pazar günkü uçuşu ile Chicago'dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine gitmek için bilet alan 4 yolcunun yaşadığı tatsız deneyim, sosyal medyada yayınlanan 31 saniyelik video sayesinde çok geniş bir kitleye ulaştı.

Amerikalı şirketin yapmış olduğu çifte bilet satışı nedeniyle mağdur olan yolcular, teklif edilen 800 ABD Doları tutarındaki tazminatı kabul etmeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirildi. Uçaktan inmeyi kabul etmeyen yolculardan doktor olduğu öğrenilen şahsın, yerde sürüklenerek uçaktan çıkarıldığı görüntüler büyük tepki topladı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan United Hava Yolları CEO'su Oscar Munoz, olayı “üzücü” olarak niteledi. Yerlerinden kaldırılan yolcular için özür dileyen Munoz, olaya ilişkin incelemenin acil ve detaylı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Munoz, konunun aydınlatılması ve çözüme kavuşturulması için görüntülerdeki yolcu ile iletişime geçmek istediklerini ifade etti.

Kaynak : AA

PolisBilet SatışıOscarUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı