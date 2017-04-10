USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Sırrı Süreyya Önder'in İzmir Marşı rahatsızlığı

HDP'li vekil, İzmir Marşı'ndan da Mehter Marşı'ndan da ortak bir gelecek çıkmayacağını ifade etti.

Siyaset / 10 Nisan 2017 Pazartesi 14:54
Sırrı Süreyya Önder'in İzmir Marşı rahatsızlığı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, referandum sürecini Reuters'a değerlendirdi.

MEHTER MARŞI İLE İZMİR MARŞI
Şu andaki oyları başa baş gördüklerini ancak 'evet' ve 'hayır' kampanyalarının sakıncalı yürütüldüğünü söyleyen Önder, şöyle konuştu: 'Türkiye Mehter Marşı ile İzmir Marşı arasına sıkıştırılmak isteniyor.

'İKİSİNDEN DE ORTAK BİR GELECEK ÇIKMAZ'
Oysa bu ikisinden de ortak bir gelecek ve demokratik bir ülke çıkmaz. Türkiye gibi çok kültürlü bir iklimde yerelin karar süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların gelişmesi lazım.

'Hayır çıktı ve biz bildiğimiz gibi yapmaya devam edeceğiz' düşüncesi demokratik geleceğimiz için bir yarar sağlayamaz.'

İzmir MarşıMilletvekiliTürkiyeSırrı Süreyya ÖnderReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı