İş adamını 1 milyonluk 'himmet' karşılığında serbest bırakmışlar!

Bursa'da terör suçları savcılığı tarafından hazırlanan ve Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 36'sı firari 80 sanık hakkındaki iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede ifade veren 'Hikmet' isimli gizli şahit, “İl İmamı Cansun Sarıyıldız'ın yardımcısı firari sanık Yusuf Bahri Kaş'tır. Eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz'ın görev yaptığı dönemde bir holdingin ortaklarından bir kişi, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan gözaltına alındı. Bu iş adamının çocukları, Cansun Sarıyıldız, yardımcısı Yusuf Bahri Kaş ile toplantı yaptılar. İş adamının ailesinin örgüte 1 milyon lira bağışta bulunması karşılığında yardımcı olunacağı söylendi. Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz ile görüşülüp adliyede sorunların çözüleceği söylendi. Daha sonra da iş adamının oğlunun serbest bırakıldığını biliyorum” dedi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 2008 yılında başlattığı ‘matruşka' operasyonunda çeşitli delillere ulaştı. 21 kişi hakkında 2012 yılında dava açılırken, o dönem gözaltına alınan iş adamının oğlu adliyeye sevk edilmeden serbest bırakılıp, tutuksuz yargılandı.



Kaynak : İHA