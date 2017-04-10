'Evet' oyu kullanacak ama şartı var!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasada fesih yetkisi olduğu konusundaki ısrarını sürdürdü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 9 Ocak'ta bunu dillendirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yeni anayasa konusunda beni ikna etsinler referandumda evet oyu kullanacağım" diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV, Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV'de yayınlanan "Referandum Özel" programında konuştu. Liderlerle ortak televizyon programı konusunda ısrarını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Tek sığındıkları şey Kılıçdaroğlu" diye konuştu.



İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;



"Gönül isterdi ki sayın Cumhurbaşkanı da, Binali Bey de, Bahçeli de, neden 'Evet', neden 'Hayır' denmesi gerektiğini anlatsınlar. Örneğin ben diyorum ki; cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Yargı siyasallaşmamalı bir partinin genel başkanı Genelkurmay Başkanı'nı tayin etmemeli orduyu siyasileştirirsiniz. Son derece tehlikeli bir olay. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası açısından.



"BÜTÜN DÜNYA SİZE GÜLECEKTİR"



Yetkisi alınan bir Meclis güçlü bir Meclis değildir önce bunu kabul edelim. Bütçe yetkisini bile kısıtlıyorsunuz. Nereden çıktı bu? Sayı 550'den 600'e



Sayın Cumhurbaşkanına, sayın Binali Yıldırım'a, sayın Bahçeli'ye istirham ediyorum. Ben ne yaptım size arkadaşlar?



çıkıyor ne bununla diyorlar ki Meclis güçleniyor. Sayının artmasıyla meclis güçlenmez. O zaman 1000 tane yapın ve dünyanın en güçlü Meclis'i bizde diyin. Bütün dünya size gülecektir.



"BENİ İKNA ETSİNLER SÖZ VERİYORUM ÇIKIP 'EVET' OYU VERECEĞİM"



Bu gerçekler öğrenilmesin diye olabildiğince benim anlatımlarıma cevap vermek yerine Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyorlar. Neresini doğru söylemiyorum? Bizim yasalarımıza göre şuan da sayın Cumhurbaşkanı bir yere gittiğinde ona Meclis Başkanı vekalet eder. Niye? Çünkü seçimle gelmiştir. Bütün gruplara eşit mesafededir. Bu tek adamlık rejiminde seçimle gelmeyen birisi temsil edecek. Beni ikna etsinler söz veriyorum ben de çıkıp evet oyu vereceğim.



"BEKİR BOZDAĞ 9 OCAK'TA 'FESİH VAR' DEDİ"



Bugünkü anayasada da fesih yetkisi var ama şartları şöyle. Seçimden 45 gün sonra hükümet kurulamazsa Meclis'i fesheder ve ülkeyi seçime götürür. Şimdiki tek adam rejiminde bu yok. Meclis Başkanı'nın görüşünü dahi almadan feshedebilir. Adalet Bakanı Bozdağ 9 Ocak'ta 'fesih yetkisi var' dedi. Türkiye'nin bekası açısından bu anayasa değişikliği önemli riskler taşıyor.



"BEN NE YAPTIM SİZE ARKADAŞLAR?"



Sayın Cumhurbaşkanına, sayın Binali Yıldırım'a, sayın Bahçeli'ye istirham ediyorum. Ben ne yaptım size arkadaşlar? Ben bu millete doğruları anlatıyorum. Ben Allah'ıma ve milletime güveniyorum. Benimle tartışmak istiyorsanız size hodri meydan diyorum. Gelin sizin istediğiniz televizyon programlarında medeni insanlar gibi tartışalım."