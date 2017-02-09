Sina'dan İsrail'e roketli saldırı

İsrail ordu kaynakları, Sina yarımadasından İsrail'e roket saldırısı yapıldığını açıkladı.
Sina yarımadasından İsrail'in Eliaht bölgesine roket atıldığı bildirildi.
Mısır'a bağlı Sina yarımadasından İsrail topraklarına roket saldırısı yapıldığı belirtildi.
Haaretz gazetesi, atılan füzelerden İsrail vatandaşlarının etkilenmediğini duyurdu.
Pazar gecesi de Gazze üzerinden İsrail'e atıldığı iddia edilen füze sonrası Gazze'ye yönelik İsrail saldırısı başlamıştı.
İsrail'in saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmamıştı.