Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya tepki

Türkiye’nin 2 gündür acı haberler aldığını belirten Kılıçdaroğlu, El Bab’da şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye’ye sabır diledi.



RUSYA'YA TEPKİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab'da yaşanan kaza sonucu üç askerin şehit olmasına ilişkin, "Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir." değerlendirmesini yaptı.



RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNE KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİ



Kılıçdardoğlu geçtiğimiz Aralık ayında Rus uçağının düşürülmesine şu sözlerle tepki göstermişti: "'Onlardan mı izin alacağız gideriz' diyorlar, e sen Rus uçağını neden düşürdün? Sen de Irak toprağını işgal ediyorsun."



"RUSYA İLE KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZ VAR"



Rus uçağının düşürülmesine epeyce içerlenen Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu: "Rusya ile köklü ilişkilerimiz var. Kin ve nefretle ilişkiler yürümez. Kavga iki ülkeye de zarar verir." demişti.



HER HALÜKARDA TÜRKİYE'Yİ SUÇLUYOR



Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sınırlarımızı ihlal etti diye uçak düşürdük. Bu olayın sorumlusu kim?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi hedef göstermişti.