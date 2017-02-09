USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab'da yaşanan kaza sonucu şehit olan 3 asker hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Güncel / 9 Şubat 2017 Perşembe 23:12
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya tepki

Türkiye’nin 2 gündür acı haberler aldığını belirten Kılıçdaroğlu, El Bab’da şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye’ye sabır diledi.

RUSYA'YA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab'da yaşanan kaza sonucu üç askerin şehit olmasına ilişkin, "Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir." değerlendirmesini yaptı.

RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNE KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİ

Kılıçdardoğlu geçtiğimiz Aralık ayında Rus uçağının düşürülmesine şu sözlerle tepki göstermişti: "'Onlardan mı izin alacağız gideriz' diyorlar, e sen Rus uçağını neden düşürdün? Sen de Irak toprağını işgal ediyorsun."

"RUSYA İLE KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZ VAR"

Rus uçağının düşürülmesine epeyce içerlenen Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu: "Rusya ile köklü ilişkilerimiz var. Kin ve nefretle ilişkiler yürümez. Kavga iki ülkeye de zarar verir." demişti.

HER HALÜKARDA TÜRKİYE'Yİ SUÇLUYOR

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sınırlarımızı ihlal etti diye uçak düşürdük. Bu olayın sorumlusu kim?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi hedef göstermişti.

ŞehitAk PartiCumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluSkandal


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı