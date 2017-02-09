HDP'li 4 milletvekili hakkında terör fezlekesi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin kentteki cenaze ve taziyelerine katılan 4 milletvekilinin 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarını işledikleri belirtildi.



Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.



Fezlekelerde 4 milletvekilinin, teröristlerin cenaze ve taziyeleri ile terör örgütü elebaşı Öcalan için düzenlenen yürüyüşlere katıldıkları bildirildi.



Botan, Yıldırım, Öztürk ve Ertan'ın halen milletvekili olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip oldukları kaydedilen fezlekelerde, belirtilen suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesinin TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartına bağlı olduğuna, bu nedenle de fezlekelerin ekleriyle gönderildiğine yer verildi.







- Öztürk hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor



Van Cumhuriyet Başsavcılığının fezleke hazırladığı milletvekilleri arasında yurt dışında olduğu tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk de bulunuyor.



Yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı kanun kapsamında yer alan suçlarla ilgili hakkında 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 2 dava açılan Öztürk'ün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.







(HDP'li Botan, Van'da toprağa verilen teröristin cenazesinde böyle görüntülendi)



- Dokunulmazlıklar 20 Mayıs'tan önceki suçlar için kaldırılmıştı



Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de 367 oyla kabul edilmişti.



Anayasa değişikliğinde, teklifin TBMM'de kabul edildiği tarihte, soruşturmaya veya kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesinin, 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' hükmünün uygulanmayacağına yer verilmişti.



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığında, TBMM Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi hakkındaki dosyalar, illerin cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmişti. Kaynak : AA