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Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'la Suriye'de ateşkesi konuştu.

Siyaset / 9 Şubat 2017 Perşembe 12:10
Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan görüşmeyle ilgili ayrıntılı bir bilgi gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gece yaptığı telefon görüşmesinde, El Bab'ın yanı sıra Rakka'da da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı. CIA Direktörü Mike Pompeo, ilk yurtdışı ziyaretini bugün Türkiye'ye yapıyor.

Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, El Bab operasyonunda gelinen nokta ve Rakka harekatı konularının ele alındığı yorumları yapıldı. Ayrıca El Bab çevresinde ÖSO ile rejim güçlerinin karşı karşıya gelmesini önleyecek tedbirlerin ele alındığı üzerinde duruldu.

Dışişleri BakanlığıTelefon GörüşmesiSergey LavrovMevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı


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