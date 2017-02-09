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Sıcak Haber : Atama bekleyen öğretmenlere müjde!..

Atama bekleyen öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: 20 bin öğretmen alımı yapacağız.

Eğitim / 9 Şubat 2017 Perşembe 14:31
Atama bekleyen öğretmenlere müjde

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