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Trump'tan flaş hamle! Dengeler altüst olacak!

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran'ın en güçlü güvenlik unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' ilan etme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Dünya / 8 Şubat 2017 Çarşamba 22:16
Trump'tan flaş hamle! Dengeler altüst olacak!

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlar kapsamında, Trump yönetiminin İran Devrim Muhafızları'nı (IRGC) 'terör örgütü' ilan etmek için bir tasarı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Haberlerde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Başkan Donald Trump'ın 'başkanlık özel yetkisini' kullanarak 'terör örgütü' olarak tanınması kararının İran ile ABD arasında yaşanan gerilimi tırmandırabilecek bir girişim olduğu, Trump'ın 'şahin' danışmanlarının da bu yaklaşıma olumlu baktığı savunuldu.

DENGELER DEĞİŞECEK

Trump'a yakın yetkililere dayandırılarak verilen haberlerde Beyaz Saray yönetiminin İran'ı ABD çıkarlarına net bir tehdit olarak gördüğü, bu yüzden İran üzerindeki baskıyı artırmak için yollar aradığı belirtildi.

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