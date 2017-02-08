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Oğluyla hırsız - polis oynarken ölmüş

Adana’da, dün akşam 5 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle oyun oynadığı sırada ateş edip babasının ölümüne yol açtığı olayın sırrı çözüldü. Evde hırsız-polis oyunu oynarken küçük çocuğun babasına, “Hırsız dur, polis geldi” deyip ateş ederek, babasını öldürdüğü ortaya çıktı.

3. Sayfa / 8 Şubat 2017 Çarşamba 12:27
Oğluyla hırsız - polis oynarken ölmüş

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Esen (36), eşi ve oğluyla her zaman oynadıkları hırsız-polis oyununu oynamak istedi. Oyunda hep oyuncak silah kullanan aile, bu sefer oyuna Esen’in pompalı tüfeğini de dahil etti. Ahmet Esen, oyunda hırsız olurken, anne ve 5 yaşındaki çocukları ise polis oldu.

Baba Ahmet Esen, hırsız olup evin içinde saklandı. 5 yaşındaki çocuk ve annesi pompalı tüfek ile evin içinde Ahmet Esen’i arayıp buldu. Esen’i bulduktan sonra küçük çocuk babasına, her zamanki gibi “Hırsız dur, polis geldi” deyip elindeki silahın gerçek olduğunu unutup ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ahmet Esen olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Esen’in tornacılık yaptığı, 1 oğlu ve 2 kızı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak : İHA

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