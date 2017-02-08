Halk Tv'de Başbakan Yıldırım'a skandal hakaret

Fatih Ertürk'ün sunduğu "Türkiye Gündem" programına konuk olan CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı'na hakaret etti.



BAŞBAKAN'A HAKARET ETTİ



Başbakan Yıldırım'ın referanduma hayır diyenlere yönelik yaptığı açıklamaları eleştirirken kantarın topuzunu kaçırdı. Başbakan Yıldırım'a "Sen kimsin lan" diye hitap eden CHP'li Hüsnü Bozkurt yaptığı hatayı anlayınca "Affedersiniz" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel