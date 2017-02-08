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Halk Tv'de Başbakan Yıldırım'a skandal hakaret

Halk Tv'de CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt Başbakan Binali Yıldırım için skandal ifadeler kullandı.

Güncel / 8 Şubat 2017 Çarşamba 23:05
Halk Tv'de Başbakan Yıldırım'a skandal hakaret
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Fatih Ertürk'ün sunduğu "Türkiye Gündem" programına konuk olan CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı'na hakaret etti.

BAŞBAKAN'A HAKARET ETTİ

Başbakan Yıldırım'ın referanduma hayır diyenlere yönelik yaptığı açıklamaları eleştirirken kantarın topuzunu kaçırdı. Başbakan Yıldırım'a "Sen kimsin lan" diye hitap eden CHP'li Hüsnü Bozkurt yaptığı hatayı anlayınca "Affedersiniz" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

BaşbakanTürkiye Cumhuriyeti


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