El Bab'da kritik tepeler ele geçirildi

TSK'dan yapılan açıklamada bu sabah 07.00'ye kadar yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verildi. Açıklamada toplam 58 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.



Açıklamada 'Daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir.



İşte açıklama:



TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda bugüne kadar bin 910 kilometrekare alan ile 229 meskun mahallin kontrol altına alındığı belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 189 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 58 bina, bir karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve bir silahlı aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan, koalisyon güçleri tarafından Bab bölgesinde icra edilen 7 hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 10 bina, bir tünel girişi, bir savunma mevzii ve bir zırhlı aracın imha edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla, dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepelerin Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildiği bilgisi verildi.



KOALİSYON GÜÇLERİ DE VURDU!



Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.







DAEŞ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE



Suriye'deki rejim güçlerinin güneyden ilerlemesi ve Rakka yolunu ele geçirmesiyle, El Bab hafta başında tamamen kuşatılmış oldu. Halihazırda El Bab'ın kuzey, batı ve doğusunda Türk ordusu, güneyde ise Suriye güçleri bulunuyor. Al Jazeera, Suriye ordusunun El Bab'a 7 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktarıyor.



Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, DAEŞ için hayati önemde. Suriye'de fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor.



ON BİNLERCE SİVİL REHİN



Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Cerablus'a giren birlikler kısa sürede Azez-Cerablus hattını DAEŞ'den temizledi. Güneye doğru genişleyen harekatta düğüm El Bab'da çözülecek.



El Bab'da savaştan önce 64 bin kişi yaşıyordu, şu anda da DAEŞ'in on binlerce sivili canlı kalkan olarak rehin tutuyor. Terör örgütü, karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurmuş durumda.



