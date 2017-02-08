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Belediyedeki 32 kişiye görevden uzaklaştırma

Batman Belediyesinde aralarında memurların da yer aldığı 32 kişi görevinden uzaklaştırıldı.

Güncel / 8 Şubat 2017 Çarşamba 17:39
Belediyedeki 32 kişiye görevden uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesinde çalışan 32 personel görevinden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Batman Belediyesindeki 32 kişi, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında 'Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya bunlarla irtibatları olduğu' gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Söz konusu kişilerden bazılarının belediyede memur olarak görev yaptığı belirtildi. Kaynak : AA

İçişleri BakanlığıOlağanüstü HalMemur


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