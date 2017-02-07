USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,96

Sıcak Haber : Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor!..

Putin'den Rus Hava Kuvvetleri'ne 'ani denetim' emri

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde 'ani denetime' başlandığını duyurdu.

Dünya / 7 Şubat 2017 Salı 11:53
Putin'den Rus Hava Kuvvetleri'ne 'ani denetim' emri

Şoygu, Rus basınında yer alan açıklamasında, ani denetim kapsamında hava savunma sistemleri ile hava kuvvetlerinin olası bir saldırıyı püskürtmeye yönelik durumunun denetleneceğini ve bu kapsamda bazı tatbikat ve eğitimler yapılacağını belirtti.

Rus ordusunda, 2011 yılından bu yana Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile zaman zaman ani denetimler düzenleniyor. Bu tatbikatların, ordunun savaşa hazırlık seviyesinin test edilmesi ve ordunun barış zamanında savaş yeteneğini kaybetmemesi için düzenlendiği kaydediliyor.

Kaynak : AA

TatbikatDevlet BaşkanıVladimir Putin


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı