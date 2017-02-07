İstanbul Emniyet Müdür yardımcısına tutuklama istemi

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.



POLİS EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ İZİNE ULAŞTI



Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı.



SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ



Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. Savcı Ö.C'yi 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.