USD (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

İstanbul Emniyet Müdür yardımcısına tutuklama istemi

Savcılık, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö. C.'nin "uyuşturucu ticareti yapmak" tan tutuklanmasını istedi

Güncel / 7 Şubat 2017 Salı 15:49
İstanbul Emniyet Müdür yardımcısına tutuklama istemi

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

POLİS EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ İZİNE ULAŞTI

Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı.

SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. Savcı Ö.C'yi 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

İstanbul Emniyet MüdürlüğüUyuşturucu Operasyonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı