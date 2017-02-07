HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.



İTALYA'YA GİDİYORDU

İtalya'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP'li Öcalan, burada güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.



Öcalan, gözaltına alındığı sosyal medyadan paylaştı.





İstanbul'da havalimanında gözaltına alındım... — Dilek ÖCALAN (@OcalanDilek) 7 Şubat 2017