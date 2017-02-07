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Erdoğan'dan referandum süreciyle ilgili kritik açıklama

Anayasa referandumuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta içerisinde kararımızı veririz" dedi.

Siyaset / 7 Şubat 2017 Salı 19:50
Erdoğan'dan referandum süreciyle ilgili kritik açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa referandumuyla ilgili 'Öyle zannediyorum ki, bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla birlikte de adım atılmış olur. Mevsim koşulları itibarıyla değerlendirme yapıyoruz. Milletim Kandil ve İmralı'ya olumlu yanıt vermeyecek. Sayın Bahçeli'ye bugünkü sözleri nedeniyle teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'Cumhurbaşkanlığı sistemini' içeren, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, geçtiğimiz hafta perşembe günü Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi bulunuyor.
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