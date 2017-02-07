Asteroit çarpacak iddiaları doğru mu?

Haberlerde asteroidin Dünya’ya yaklaşmakta olduğu NASA’nın da bunu kabul ettiği iddia edildi.



Ayrıca haberlerde, Rus kozmonot olduğu iddia edilen Dr. Dyomin Damir Zakharovich’in şu ifadelerine yer verildi:

NASA başından beri yalan söylüyor. Elimizde veriler var ve bu verileri incelediğimizde, WF9’un Nibiru’dan geldiğini ve gezegenimize çarpacağını görüyoruz. Bu konudan NASA’nın da haberi var. Hatta çarpmanın ne zaman ve nereye olacağını da biliyor olabilirler. Asteroitten kurtulabilir miyiz bilemiyorum ancak bu, Nibiru’nun bize vereceği zararlardan sadece biri olacak. Büyük bir tehlike içindeyiz.



Konuyla ilgili NASA’nın açıklaması



NASA 29 Aralık 2016’da yaptığı bir açıklamada, NEOWISE projesinin Dünya’ya yaklaşmakta olan iki asteroit farkettiğini belirtti. Açıklamada, WF9 isimli asteroidin Dünya’ya 51 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği ve bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi:



2016 WF9 25 Şubat 2017’de Dünya’nın yörüngesine yaklaşacak. Bu dünyadan yaklaşık 51 milyon kilometre uzaklıkta olacak, yani asteroidin bu geçişi o kadar da yakın olmayacak. 2016 WF9’un takip ettiği yolun öngörülebilir bir gelecekte Dünya’ya tehdit oluşturmayacağı oldukça net.



Zakharovich’in iddiaları



Haberlerde yer alan bir diğer iddia ise Rus kozmonot Dr. Zakharovich’in NASA’nın yalan söylediğini ve asteroidin Dünya’ya çarpacağını ifade etmesi. Ancak Dr. Dyomin Damir Zakharovich ismine güvenilir bir kaynakta rastlamak mümkün değil.



Dyomin Damir Zakharovich ismi, internette yalnızca Dünya’ya yaklaşmakta olan asteroide dair söylediği sözlerle ilişkili haberlerde bulunuyor.



Bahsedilen 12. gezegen gerçekten var mı?



İddialara göre Nibiru ya da Marduk olarak bilinen 12. gezegen Dünya’yı yok edecek. Nibiru’nun daha önce 2012’de Maya takviminin sona erdiği gün Dünya’yı yok edeceği de söylenmişti.



NASA, “2012’den sonrası” başlıklı yazısında Nibiru hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:



Nibiru ve diğer gezegenler hakkındaki tutarsız söylentiler internet aldatmacalarıdır. Bu iddialar hiçbir gerçek zemine dayanmaz. Nibiru veya Planet X gerçek olsaydı ve Dünya’ya yaklaşıyor olsalardı, gökbilimciler en az on yıldır onları takip ediyor olurdu ve muhtemelen bu gezegenler çıplak gözle görülüyor olurlardı.