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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi!

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

3. Sayfa / 6 Şubat 2017 Pazartesi 08:49
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi!
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Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat istikametinden Erzincan istikametine giden Nejdet Kurt, yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı otobüs, Akıncılar ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Kurt yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaynak : AA

Otobüs KazasıSağlık EkipleriNejdet Kurt


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