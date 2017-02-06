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O belediyeye kayyum atandı

Siirt’in Gökçebağ Belde Belediyesine, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanvekili Ceyhun Dilşad Taşkın kayyum olarak görevlendirildi.

Güncel / 6 Şubat 2017 Pazartesi 17:29
O belediyeye kayyum atandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, DBP’li Gökçebağ Belde Belediyesi Başkanı Serhat Çiçek, 1 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Halen gözaltında bulunan ve görevden de uzaklaştırılan Çiçek’in yerine görevlendirme yapıldı.

Siirt Belediyesine de başkanvekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum olarak atandı. Kaynak : İHA

Ceyhun Dilşad TaşkınCumhuriyetBelde BelediyesiGökçebağVali Yardımcısı


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