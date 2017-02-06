Murat Bardakçı: İzmir Marşı muamması

Habertürk yazarlarından Murat Bardakçı bugün 'İzmir Marşı muamması' başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Bardakçı'ya göre yaklaşan referandum öncesi tepkilerini İzmir Marşı ile dile getiren 'Hayırcılar' 'halis muhlis imparatorluk devrine ait, yani mehter gibi bir Osmanlı marşı' seslendiriyor.



Bardakçı'nın yazsısından bir bölüm şöyle:



28 Şubat günlerinde “Onuncu Yıl Marşı” modası çıkmıştı, şimdi de “İzmir Marşı”! Bir kesimin dilinde “İzmir'in dağlarında çiçekler açar” diye terennüm edilip gidiyor!



Sakın ola ki İzmir Marşı'nı küçümsediğimi düşünmeyin; eser bizim “marş” kavramımıza tıpatıp uyan bir bestedir, melodisi güzeldir, kıvraktır, basittir ve herkes tarafından rahatça okunabilecek şekildedir.



Gazetelerde günlerdir bu marş hakkında haberler çıkıyor ve eserin 1876 ile 1950 arasında yaşamış İzzeddin Hümayi Elçioğlu'nun bestesi olduğu söyleniyordu...



Mesele de işte burada: İzmir Marşı zannedildiği gibi Millî Mücadele yahut Cumhuriyet dönemi eseri değildir, daha eskidir, halis muhlis imparatorluk devrine aittir, yani mehter gibi bir Osmanlı marşıdır!



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Sözkonusu marş hakikaten İzzeddin Hümayi'nin eseri olabilir fakat olmaması ihtimali de mevcuttur, muamma orijinal notanın günün birinde ortaya çıkması ile halledilebilecektir ama şimdilik görünen, “Hayıııır!”cı kesimin Cumhuriyet değil, gecegündüz bir Osmanlı marşını terennüm etmesidir!



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel