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Gülen'den yeni talimat!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, yayınladığı son videoda yeni talimatlar vererek örgüt mensuplarından yurt dışına kaçan FETÖ'cülere yardım etmelerini istedi.

Güncel / 6 Şubat 2017 Pazartesi 14:51
Gülen'den yeni talimat!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, son yayınlanan konuşmasında örgüt mensuplarından, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere yardım etmelerini istedi.

"GEREKİRSE CEKETİNİZİ SATIN"

Terörist başı Gülen örgüt mensuplarından, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere yardım etmelerini isteyerek adanmışlık ruhunun gereği ceketinizi dahi satarak onlara bakın dedi.

YABANCILARI DA İTİRAF ETTİ

Gülen konuşmasında kaçak FETÖ'cülere ev ve para desteğinde bulunan yabancıları da itiraf etti.

KaçakİtirafFethullah Gülen


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