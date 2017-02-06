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Canan Karatay yine ezber bozdu!

Canan Karatay, bugüne kadar güneşten uzak durulması konusundaki uyarıların doğru olmadığını söyleyerek, yaz ayları için söylenen bu sözlerin doğru bilinen büyük bir yanlış olduğunu ileri sürdü.

Sağlık / 6 Şubat 2017 Pazartesi 22:34
Canan Karatay yine ezber bozdu!

Canan Karatay, yaz aylarında güneşten korunulması gerektiği yönündeki uzman uyarılarının aldatmaca olduğunu söyledi. Karatay, Söylenenin aksine güneşin tepede olduğu saatlerde vücudun mutlaka güneş ışığı alması gerektiğini belirtti.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, TV8,5’ta 'Özge Ulusoy ile Hayatın Renkleri' programında güneş ışığıyla ilgili soruları cevapladı. Saat 16.00’dan sonra güneşe çıkılmaması gerektiğini belirten Karatay, güneş kremleri nedeniyle güneşten faydalanılamadığını söyledi. İşte Karatay'ın o sözleri:

"Senelerce 'koruma sürün' dendiği için güneşten fayda alamıyoruz. Dünyada hava kirliliği çok fazla. 'Saat 10.00’a kadar güneşlenin', 'Saat 17.00’den sonra güneşlenin' denildi. Bütün bunların hepsi aldatmacaydı, kandırmacaydı. Bunlar tehlikeli. Güneş ışığında iki türlü Ultraviyole vardır. Ultraviyole A ve Ultraviyole B. Ultraviyole A kanserojendir. Ultraviyole B'nin bize faydası olabilmesi için (gün ışığı vitaminidir) yazın gölgenizin en kısa olduğu zaman (12.13:00 civarı) vücudun 15-20 dakika alması lazım. Vücudun ihtiyacı budur."

Güneş IşığıHava KirliliğiCanan Karatay


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