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AK Parti'nin sloganı belli oldu

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Nisan ayında yapılması planlanan Anayasa değişikliği ile ilgili referandumda AK Parti'nin sloganını açıkladı.

Siyaset / 6 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
AK Parti'nin sloganı belli oldu
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Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş 'Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz. Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz' dedi.

Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

Eğer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadıysa bunun en başlı sebeplerinden biri Türkiye'deki sandığın ortada olmasıdır. Bu referandum sandığının ortada olması bile, Türkiye demokrasisinin gücünü gösterir. Bu süreçte kimisi evet diyecek kimisi hayır diyecek. herkes bu süreç içerisinde istediğini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi değildir. Burada kimse demokratik bir yarış olacağından endişe etmesin. Sonucunda millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir. Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz. Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz.

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