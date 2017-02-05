Saniye farkı ile ölümden döndü

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten iş makinesini takip eden bir görevli, iş makinesindeki 2 arkadaşının üzerine düşen çığı cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olan kar yağışı sebebiyle Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi yolu, ulaşıma kapandı.



Bölgeye giden Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekibi, yolu açmak için iş makinesiyle çalışma başlattı.



Bu sırada yaşanan çığda iş makinesi operatörü Yakup Kılıç ile yardımcısı Rahmi Gültaş'ın bulunduğu iş makinesi kar altında kaldı.



Kılıç ve Gültaş'ın yara almadan atlattığı olay, karla mücadele çalışması yapan bu kişileri yardımcı olmak amacıyla bir başka araç ile takip eden sürücü Fikret Savcı tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.



Görüntülerde, bir süre çığın altında kalan iş makinesinden çıkan Kılıç ile Gültaş'ın daha sonra iş makinesini yaptığı manevralarla çığın altından çıkardığı yer aldı.



Kaynak : AA