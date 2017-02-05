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CHP'nin genişletilmiş başkanlar toplantısı sona erdi

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, referandum sürecinde partililerden tahrik ve çatışmalardan uzak durmalarını istediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, kanaat önderleriyle iyi diyalog kurulmasının, değişikliğin halka iyi anlatılmasının ve sandığa gitmeyen seçmenlerin, oy kullanmaya yönlendirilmesinin önemine işaret ettiği belirtildi.

Siyaset / 5 Şubat 2017 Pazar 17:54
CHP'nin genişletilmiş başkanlar toplantısı sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasını yapmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yaklaşık 4 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu, bayrak, vatan ve millet kavramlarını her şeyin üstünde gören CHP'nin, referandum kampanyasında, parti bayraklarını değil, sadece Türk bayrağını kullanacağını ifade etti.

Partililere, tahriklere kapılmamaları, çatışmalardan uzak durmaları çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, bu tahriklere yanıt olarak 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, biz vatanımızın geleceğini düşünüyoruz.' denilmesini istedi.



İl ve ilçe başkanlarının, toplumun kanaat önderleriyle iyi bir diyalog kurmaları gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, bu anayasa değişikliğinin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, Erdoğan sonrasını da ilgilendirdiğini, bu nedenle, bunun halka çok iyi anlatılması gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanına verilecek yetkilerin, Türk tarihi dahil hiçbir yerde bulunmadığını savunarak, bu yetkilerin, toplumu felakete götüreceğinin halka anlatılmasının önemine işaret etti.

Başta üniversite öğrencileri olmak üzere sandığa gitmeyen seçmenlerin, oy kullanmaya yönlendirilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, bunun için örgütlerin gerekirse ev ziyaretleri yapması gerektiğini belirtti.



- 'Cumhuriyet kazanımları' vurgusu

Cumhuriyetin kazanımlarının halka iyi anlatılmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, Ortadoğu'da yaşanan çatışmaları yaşamamasının temel nedeninin Cumhuriyet olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Bu anayasa değişikliği Türkiye'de hangi sorunu çözecek? 15 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi neyi istedi de yapamadı?' sorusunun vatandaşlara sorulmasını istedi.

Toplantıda söz alan il ve ilçe başkanları da referandum kampanyasıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Toplantıda, 'anayasa değişikliğine neden hayır denilmesi gerektiğini' 10 maddede açıklayan broşürler de partililere dağıtıldı. Kaynak : AA

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