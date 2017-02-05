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Başkent'te DEAŞ operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 5 Şubat 2017 Pazar 09:52
Başkent'te DEAŞ operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, çoğu yabancı uyruklu 60 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'nın Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. Kaynak : AA

Ankara Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüTerörle Mücadele


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