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Aylardır çölde yaşıyorlar

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Suriye Medya takip masası Musul’da yaşanan çatışmalardan ve terör örgütü DEAŞ’tan kaçanTelaferli ailelerin fotoğraflarını yayınladı.

Dünya / 5 Şubat 2017 Pazar 10:43
Aylardır çölde yaşıyorlar

Konuyla ilgili açıklama yadan dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan, "Irak’ın Musul bölgesini DEAŞ’tan kurtarma operasyonu nedeniyle yüzlerce aile Suriye’ye geçti. Bunların durumları ne yazık ki yeterince gündeme gelmiyor. Yüzlerce aile hala çöllerde konserve kutularından yapılan kuytularda yaşıyorlar. Bu aileler Türkmen, Arap ev Kürtlerden oluşuyor.DEAŞ’tan kurtulanlar diğer terör örgütü PKK bölgesine geçiyor.PKK’da kendisine katılmayanları bölgede tutmuyor ve kentlere sokmuyor.Bu ailerler aylardır açık alandalar ya da bulabildikleri yerlere sığınıyorlar" dedi.

Kaynak : İHA

MusulTerör ÖrgütüKurtarma Operasyonu


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