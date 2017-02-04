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THY uçağı İran'a acil iniş yaptı!

İstanbul'dan Vietnam'a gitmekte olan THY yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İran'a acil iniş yaptı.

Güncel / 4 Şubat 2017 Cumartesi 10:52
THY uçağı İran'a acil iniş yaptı!

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran'a acil iniş yaptı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İstanbul'dan Vietnam gitmekte olan THY'e ait Airbus 300-330 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran'ın güneydoğusunda bulunan Zahidan Hava Limanı'nda acil iniş yaptı.

Bu sabah TSİ ile 7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi'ne nakletti.

Uçağın, hastanın durumunun netleşmesi için havalimanında beklediği belirtildi. Kaynak : DHA

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