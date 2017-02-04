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İran’dan ABD’ye ‘yaptırım’ misillemesi

ABD’nin, İran’ın füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere yaptırım kararı almasına Tahran’dan dakikalar içinde misilleme geldi. Tahran teröre destek veren bazı ABD’li şirket ve kişilere ambargo uygulayacağını açıkladı.

Dünya / 4 Şubat 2017 Cumartesi 01:16
İran’dan ABD’ye ‘yaptırım’ misillemesi

İran Dışişleri Bakanlığı, “Bölgedeki terör örgütlerinin oluşumunda, desteklemesinde veya savunmasız insanların öldürülmesinde rolü olan bazı ABD’li şirket ve kişiler hakkında ‘yasal kısıtlamalar’ uygulayacağını” duyurdu.

Yaptırım kapsamına alınacak kişi ve şirketlerin isimlerinin daha sonra açıklayacağını kaydedildi.

Kararı, ABD’nin bugün aldığı yaptırım kararına karşılık aldığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “ İran, vize kısıtlamasında olduğu gibi halkının menfaatlerini hedef alan her türlü eyleme uygun karşılık verecek” ifadelerine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bugün İran'ın balistik füze programına katkı sunduğunu öne sürdüğü 13 kişi ve 12 firma hakkında yaptırım kararı almıştı.

Balistik FüzeDışişleri BakanlığıHazine Bakanlığıİran


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