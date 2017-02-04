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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antarktika üssü projesine el koydu!

Türkiye’nin Antarktika kıtasında üs kurma projesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üstlendi.

Siyaset / 4 Şubat 2017 Cumartesi 09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antarktika üssü projesine el koydu!

TÜRKIYE, Antarktika kıtasına üs kurma konusundaki çalışmalarını hızlandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bazı üniversiteler ve STK’ların çalışmalar yaptığı bu konuda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı görevlendirdi.

Bakanlık, yol haritasını ve eylem planını belirledi. Bu yol haritasına göre, öncelikli olarak TÜBİTAK ve İTÜ’den bilim adamları ile uzmanların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulacak.



Türkiye’ye ait olacak üs için fizibilite yapacak olan heyet, Türkiye’nin nasıl, ne büyüklükte ve hangi konumda bilim üssü kurması gerektiğini netleştirecek.



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